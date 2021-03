À deux mois et demi de l’Euro, la Roja a encore plusieurs chantiers à achever. Le quatuor défensif a une nouvelle fois été modifié en l’absence de Pau Torres et Sergi Roberto tandis que le poste de gardien n°1 n’est toujours pas clairement hiérarchisé entre Unai Simon et David De Gea. Mais la ligne la plus instable ces derniers mois a surtout été l’attaque.