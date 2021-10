Malgré la présence d'un redoutable trio offensif composé de Neymar, Gabriel Jesus et Barbosa, la Seleçao de Tite n'a jamais trouvé la solution face à la défense des Cafeteros.

De son côté, l'Argentine est revenue à six points du Brésil à la faveur d'une large victoire contre l'Uruguay à Buenos Aires (3-0). Portée par un très bon Lionel Messi, l'Albiceleste a repris sa marche en avant quelques jours après son partage vierge au Paraguay (0-0). Dans tous les bons coups, le Parisien a ouvert le score (38e) avant les buts de Rodrigo de Paul (44e) et Lautaro Martinez (62e).

Au classement, le Brésil possède 28 unités, six de plus que l'Argentine (22), et compte une très confortable avance de 13 longueurs sur la Colombie, 5e. L'Uruguay partage la 3e place avec l'Équateur (16 pts), les Colombiens (15 pts) sont en embuscade

Les quatre premiers se qualifieront pour le Qatar alors que le 5e devra passer par un barrage intercontinental contre une nation d'Océanie. (