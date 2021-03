Un petit pays de 11 millions d’habitants qui produit de grands joueurs dans toutes les lignes dans un laps de temps réduit, qui réalise d’excellents résultats sans déflorer son palmarès mais en charmant toute la planète foot. Les Diables ? Non, pas cette fois. On parle des Tchèques qui, entre 1996 et 2004, faisaient peur à tous les géants. Au point d’atteindre par deux fois le dernier carré de l’Euro (dont une finale en 1996) et de grimper jusqu’au deuxième rang au ranking Fifa.