Après l'élimination précoce en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, la France ne s'est pas rachetée pour son premier match après le championnat d'Europe ce mercredi. Opposés à la Bosnie, désormais 58e nation au classement FIFA, les Bleus n'ont pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 au terme d'une rencontre ennuyeuse.

Un résultat mais surtout un contenu qui n'étaient pas du goût de Jean-Michel Larqué. Le consultant de RMC Sport est revenu sur cette rencontre dans l'émission "Rothen s'enflamme". Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas content de la prestation d'ensemble des Bleus.

"Je me suis emmerdé pendant 90 minutes", a commencé l'ancien joueur de Saint-Etienne, "il n'y a aucun enthousiasme dans cette équipe, il y a un ressort qui s'est cassé. Il n'y a rien du tout ! Cela ne te provoque rien, aucun poil qui se dresse. On a passé 90 minutes à s'embêter."

Dans son analyse, Jean-Michel Larqué reproche également la gestion de Didier Deschamps et notamment celle du cas Jules Koundé. Le défenseur central a été préféré à Léo Dubois au poste de latéral droit pour suppléer Benjamin Pavard blessé. Et avec une exclusion dès la 50e, on ne peut pas dire que le joueur de Séville s'en soit bien sorti, après avoir déjà déçu durant l'Euro.

"Quand sur les 1 000 professionnels du football français, tu n'es pas capable de trouver un latéral droit lorsque ton titulaire est blessé, et que celui que tu mets es un défenseur central qui ne t'apporte rien...", a lancé Larqué, "ce couloir droit a été totalement déserté, on a joué sur une demi-largeur du terrain mercredi. On a facilité la tâche de la défense adverse. Tactiquement, c'est une aberration totale. Quel message Deschamps envoie à Dubois, quand il dit : 'Je te fais jouer seulement quand Koundé est expulsé, et que j'ai épuisé les possibilités de latéral droit...'"

Ce samedi, la France affontera l'Ukraine, deuxième du groupe D à Kiev avant d'affronter la Finlande mardi prochain.