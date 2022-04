La guerre en Ukraine a bouleversé le calendrier des barrages pour la Coupe du monde 2022. L'Ecosse et l'Ukraine, qui devaient s'affronter en mars, connaissent désormais la date de leur demi-finale: le 1er juin. La FIFA vient de confirmer cette décision, ajoutant que le vainqueur affronterait le pays de Galles à Cardiff le 5 juin. Pour rappel, l'équipe qui sortira de ce barrage rejoindra alors le groupe B au Mondial, avec l'Angleterre, l'Iran et les Etats-Unis.Cette nouvelle programmation a un impact direct sur le calendrier de Diables rouges puisqu'ils doivent affronter le pays de Galles en Nations League, au mois de juin. La réception des Pays-Bas est maintenue au 3 juin. Par contre, la réception de la Pologne sera reportée du 6 au 8 juin. Et les matches en déplacement qui suivront sont également reportés d'un jour: pays de Galles-Belgique le 11 juin et Pologne-Belgique le 14 juin.Un jour de vacances en moins pour les Diables, donc...