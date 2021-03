La Serbie a connu une entame de campagne qualificative pour le Mondial 2022 compliquée à domicile face à l'Irlande. Mais elle s'en est finalement bien sortie grâce à une ancienne connaissance du championnat de Belgique : Aleksandar Mitrovic.

L'ancien attaquant d'Anderlecht est monté au jeu à la 63e minute alors que le score était de 1-1. Cinq minutes plus tard, il donnait l'avantage à ses couleurs d'un magnifique lob des 30 mètres sur lequel le gardien irlandais Travers n'a rien pu faire.

Cinq minutes plus tard, Mitrovic, aujourd'hui actif à Fulham, marquait son deuxième but de la soirée et permettait aux Serbes de respirer.

Le but de Collins dans les dernières minutes ne changera rien et les Serbes débutent donc leur campagne qualificative par une victoire (3-2).