Du coup, le but était presque dix centimètres plus haut que les 2,44 mètres réglementaires. L'arbitre finlandais Mattias Gestranius a ordonné aux Suisses de le remplacer par un autre dont les dimensions étaient correctes. On ne sait pas si le FC Saint Gall, qui est 8e en D1, a joué toute la saison avec un but trop haut.

Le match a finalement repris un quart d'heure plus tard. Ce qui n'a pas perturbé Xerdan Shaqiri, qui a ouvert le score dès la deuxième minute.