Un point suffit mais le Portugal et l’Espagne tremblent avant les matchs du soir.

Après des mois d’attente, nous voici enfin dans l’emballage final. Ce dimanche démarre, en effet, la dernière journée de qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Si certaines grandes nations sont d’ores et déjà qualifiées, d’autres n’ont, en revanche, toujours pas leur précieux sésame en poche et sont même sous pression avant la dernière rencontre. C’est notamment le cas du Portugal et de l’Espagne.

Comme souvent, le Portugal a du mal lors des phases qualificatives. Lors des sept dernières campagnes de qualification, la Seleção n’a remporté son groupe qu’à deux reprises. La situation n’est pas très différente aujourd’hui. Avant la dernière rencontre, le Portugal figure en tête de son groupe à la simple différence de buts devant la Serbie, même pas qualifiée pour le dernier Euro.

(...)