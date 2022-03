Le superbe but de Trajkovski (ex-Zulte) qui élimine l'Italie de la course au Mondial (VIDEO) Mondial 2022Vidéo La Rédaction L'attaquant de 29 ans a éliminé l'Italie dans les arrêts de jeu, d'une belle frappe à distance.

Gianluigi Donnarumma, héros du dernier Euro remporté avec la Squadra, doit encore se demander comment c'est possible. Combien de fois Aleksandar Trajkovski, modeste attaquant de Al-Fayha (Arabie Saoudite) passé par Zulte et Malines, devrait-il retenter cette frappe avant de la placer aussi bien qu'il ne l'a fait ce jeudi soir, à la 92e minute de la demi-finale des barrages pour le Mondial ?



Et pourtant, voilà toute la beauté du foot et de la glorieuse incertitude du sport. Dominée durant toute la rencontre, la Macédoine du Nord a trouvé une fenêtre de tir dans les arrêts de jeu. Avec toute la réussite qui était nécessaire pour créer un vrai séisme dans le monde du foot.