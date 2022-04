Un mois après, la plaie ne s'est toujours pas refermée. Eliminés à la dernière seconde par le Cameroun sur un but de Toko Ekambi, les Algériens ne verront pas le Qatar. Malgré la présence du Var lors de cette rencontre, les "Fennecs" s'estiment floués par les décisions de l'arbitre Bakary Gassama.

Conforté à son poste malgré ce revers et le fiasco de la Can où le tenant du titre s'est fait éliminer dès le premier tour, Djamel Belmadi est revenu sur la rencontre en tenant des propos hallucinants sur le referee.

"J'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. Nous, quand on va en Afrique, on a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça... Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Mais on ne va plus accepter ce genre de situations."