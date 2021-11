La dernière trêve internationale de l'année 2021 s'est refermée cette nuit. A un an de la Coupe du monde, seuls treize billets ont trouvé officiellement preneurs. Le Brésil et l'Argentine ont rejoint cette nuit le Qatar et les dix nations européennes déjà qualifiées: l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre et les Pays-Bas.Pour l'instant, le pays hôte est le seul à faire office de "petit poucet". Mais certaines nations sont toujours en course pour décrocher leur première participation à une coupe du monde. On fait le point.Dans la zone CONCACAF, trois tickets directs sont réservés aux huit participants du tour final, tandis que le quatrième affrontera la 5e nation de la zone Asie en barrages. En battant le Mexique et le Costa Rica au cours de cette trêve de novembre, le Canada a pris la première place provisoire à six journées de la fin. Mais ils sont talonnés par les Etats-Unis, le Mexique et le Panama qui ont fait le trou sur le Costa Rica, relégué à cinq points de la place de barragiste.Les Canadiens comptent actuellement une seule participation au Mondial, c'était en 1986 (élimination au premier tour). S'ils vont au bout de leur rêve, ils constitueront l'une des attractions au Qatar, à quatre ans de leur propre Mondial pour lequel ils seront qualifiés d'office. Si les Mexicains et les Américains sont des habitués de la grand-messe du football, le Panama s'offrirait seulement une deuxième participation en cas d'exploit, après l'élimination au premier tour en 2018, dans le groupe des Diables.Le Brésil et l'Argentine sont officiellement qualifiés. L'Equateur a également pris une option en battant le Chili la nuit dernière, se rapprochant ainsi de son 4e Mondial en 6 éditions. La quatrième place directement qualificative, et la cinquième qui permet de disputer un barrage intercontinental (contre le vainqueur de la zone Océanie), concernent six nations: la Colombie, le Pérou, le Chili, l'Uruguay, laet le Paraguay. Une qualification bolivienne constituerait sans doute la plus grosse surprise puisqu'ils n'ont plus participé depuis 1994.Dans la zone Asie, on retrouve actuellement deux groupes de six équipes qui distribuent chacun deux tickets pour le Mondial et une place de barragiste. L'Iran et la Corée du Sud seront, sauf énorme surprise, les deux heureux élus du groupe A, tandis que l'Arabie Saoudite a pris une sérieuse option dans le groupe B où le Japon et l'Australie devraient se disputer le deuxième ticket direct.Il n'y aura donc pas de grosse surprise dans cette zone, à moins que les Emirats arabes unis, le Liban, l'Irak ou la Syrie, les quatre nations en course pour la place de barragiste dans le groupe A, fassent des miracles contre le troisième du groupe B puis lors du barrage intercontinental qui suivra. Cela semble peu probable mais notons toutefois que leet larêvent d'une première participation.



Afrique



On ne connaît encore aucun des cinq qualifiés de cette zone pour la simple et bonne raison que tout se jouera lors des barrages disputés au mois de mars. L'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, l'Egypte, le Ghana, le Sénégal et le Maroc sont des habitués. La surprise pourrait venir du Mali et de la République démocratique du Congo, qui devrait bel et bien jouer les barrages malgré une plainte du Bénin. Le Mali n'a jamais participé à la Coupe du monde tandis que la RD Congo, encore appelée Zaïre, avait eu la chance d'affronter la Yougoslavie et le Brésil lors de sa seule participation, en 1974.





Océanie



Aucun ticket direct n'est réservé à l'OFC. Et les qualifications n'ont d'ailleurs pas encore commencé, à cause du Covid. Tout se jouera en mars 2022, via un tournoi qualificatif condensé. Seul le vainqueur de ce tournoi obtiendra le droit de disputer un barrage intercontinental contre le 5e de la zone CONMEBOL (Amérique du Sud). Puisque l'Australie évolue dans la zone Asie, le grand favori de cette zone sera la Nouvelle-Zélande, qui avait été battue par le Pérou lors du barrage intercontinental en 2018. Pour rappel, les Néo-Zélandais ont participé aux Mondiaux 1982 et 2010.





Europe



La République tchèque et l'Ukraine rêvent d'une deuxième coupe du monde. Ces deux nations n'ont pour l'instant participé qu'au Mondial 2006 (élimination au premier tour pour la Tchéquie, quart de finale pour l'Ukraine). Les Gallois pourraient aussi jouer leur deuxième mondial, 64 ans après l'édition de 1958 en Suède où ils avaient été éliminés par le Brésil, futur vainqueur, en quart de finale.



L'Ecosse est un peu plus expérimentée mais n'a plus disputé le moindre Mondial depuis 1998, au cours duquel elle avait eu les honneurs du match d'ouverture, contre le Brésil (défaite 2-1). L'Autriche est dans le même cas: elle n'a plus participé depuis son élimination au premier tour du mondial français, et ce malgré une histoire assez riche avec notamment une médaille de bronze en 1954.



Mais le véritable petit poucet de la zone UEFA est incontestablement la Macédoine du Nord qui, après s'être invitée à l'Euro 2020, pourrait disputer son premier Mondial en 2022. Pour ce faire, les Macédoniens devront encore enchaîner deux exploits: gagner leur demi-finale en déplacement, puisqu'ils ne sont pas têtes de série, avant de remporter une finale qui leur réservera forcément un adversaire plus expérimenté qu'eux.





