Malgré Griezmann, les Bleus font grise mine Mondial 2022 Simon Hamoir © AFP

Le magnifique but de l’attaquant du Barça n’a pas été suffisant.



Grosse désillusion pour Didier Deschamps et ses joueurs avec ce partage face à une équipe qu’ils avaient littéralement explosé (7-1) en match amical en octobre dernier dans ce même Stade de France. Dominateurs, les Bleus avaient pourtant tout en main. Mais un tir de Sydorchuk dévié par Kimpembe (56e) a totalement contrecarré les plans d’une équipe de France trop stérile devant le but.



(...)