Au cours du mois de mars, nos voisins de l'Hexagone ont affronté l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine avec un bilan de sept sur neuf. Après trois journées, ils occupent ainsi la tête du groupe D pour les qualifications à la coupe du monde 2022. Malgré ce bon bilan comptable, les performances des joueurs sont considérées comme poussives ou sans éclat selon la presse française. Et, forcément, certains n'échappent pas à la critique. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé attaquant du PSG.



Souvent attaqué par les observateurs pour sa nonchalance et sa paresse défensive, le Parisien a exprimé son ras-le-bol au micro de RTL France après le match face à la Bosnie-Herzégovine: "Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale", confie-t-il. "C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris", continue-t-il.



Exaspéré, Mbappé estime même que ces critiques pourraient l'amener à vouloir changer d'air: "Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien".