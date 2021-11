Deux sponsors de la fédération danoise (DBU) mettent à disposition leur espace pour les logos à cette fin. "Nous avons toujours été critiques à l'égard de la Coupe du monde au Qatar et nous voulons intensifier le discours critique. Nous comptons utiliser notre qualification pour travailler sur les changements dans le pays", a déclaré le président de la DBU Jakob Jensen. La fédération emmènera également le moins de représentants possible au Qatar et n'assistera pas aux événements promotionnels de l'organisation. "Notre participation à la Coupe du monde ne concerne que le sport", a précisé Jensen.

En 2010, le Qatar a obtenu l'organisation de la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en novembre et décembre 2022 en raison de la chaleur. Le traitement des nombreux migrants qui ont travaillé à la construction des stades fait l'objet de nombreuses critiques. 6.500 travailleurs migrants seraient morts au cours des dix dernières années. Amnesty International a demandé à plusieurs reprises que des réformes soient apportées aux droits humains et aux conditions de travail au Qatar.