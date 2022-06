L'Australie a remporté le barrage de la zone Asie en battant 1-2 les Emirats arabes unis, mardi, au stade Ahmad ben Ali, au Qatar, en qualification à la Coupe du monde de football 2022. Les 'Socceroos' affronteront le Pérou lundi prochain lors du barrage intercontinental, dernière étape avant le Mondial. Ajdin Hrustic a offert la victoire aux Australiens à la 72e minute. Avant cela, l'Australie avait pris les commandes grâce à Jackson Irvine (53e). Caio (57e) avait rapidement remis les deux équipes à égalité.

Le vainqueur du duel entre l'Australie et le Pérou, lundi, toujours au stade Ahmad ben Ali, rejoindra la France, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D du Mondial au Qatar. Ironie du sort, l'Australie et le Pérou s'étaient rencontrés lors du Mondial 2018, avec une victoire 0-2 des Sud-Américains, dans un groupe qui comprenaient également la France et le Danemark.

Le lendemain, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande se disputeront le tout dernier ticket pour le Qatar.

La Coupe du monde débutera le lundi 21 novembre.