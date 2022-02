Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, se dit prêt à exclure la Russie de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Avant de poursuivre. "Ce n’est pas juste un type qui décide tout seul. Derrière, il y a tout un pays. Bien sûr, ce n’est pas la faute de tous les Russes, mais on ne peut pas rester neutre devant tout cela. Je pense qu’on va plutôt assister à une réaction solidaire et symbolique du monde du football. Et, pour en rester au sport, il ne faut surtout pas oublier les Ukrainiens".