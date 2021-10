Mondial 2022: une dernière journée de championnat à une semaine du match d'ouverture ! Mondial 2022 N. Ch. Les internationaux qui jouent en Europe seront libérés très tard par leur club, l'année prochaine... © Belga

La Coupe du monde 2022 approche déjà ! Dans treize mois, la grand-messe du football attirera tous les regards. Mais, selon une information de nos confrères de L'Equipe, il semblerait que les différents sélectionneurs devront attendre le tout dernier moment pour compter sur leur groupe au complet.



Si le match d'ouverture de la compétition est programmé le lundi 21 novembre (et la finale le 18 décembre), il y aura bel et bien une journée de compétition à l'échelle nationale prévue le week-end du 12-13 novembre. C'est ce qu'indique une circulaire de l'UEFA envoyée aux 55 fédérations européennes. Les joueurs qui évoluent en Europe ne pourront donc rejoindre leur sélection que le lundi 14, à sept jours du début du Mondial !



L'organisation de match amical sera donc quasiment impossible et on parie déjà que la plupart des sélectionneurs du vieux continent croiseront les doigts pour intégrer les groupes G ou H, dont les premiers matches se dérouleront le 24 novembre.