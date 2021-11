C'est LE coup de tonnerre du week-end sur la planète foot. La Serbie est allée s'imposer au Portugal, s'offrant un ticket direct pour le Mondial 2022 tandis que Cristiano Ronaldo et sa bande devront passer par les barrages.Le sort du match a été décidé sur un coup de tête rageur de l'ex-attaquant anderlechtois Aleksandar Mitrovic à la 90e minute. De quoi plonger la Serbie toute entière dans une douce euphorie. Mitrovic lui-même a d'ailleurs complètement explosé de joie après son but et l'a fêté torse nu, ce qui a rapporté un peu d'argent à un parieur audacieux. L'un de ses compatriotes avait parié environ 3€ que Mitrovic marquerait, enlèverait son maillot et écoperait d'une carte jaune. Une belle inspiration récompensée d'un gain de près de 50€. Pour le coup, on n'est pas sûr que cet événement avait une chance sur quinze de se produire...A Turin, un spectateur attentif de ce match a également basculé dans l'euphorie suite à ce but. Novak Djokovic, présent en Italie pour le Masters, est devenu complètement hystérique suite à la qualification de sa nation pour le Mondial.Quant à Mitrovic lui-même, il est revenu sur le terrain plusieurs minutes après le coup de sifflet final pour venir saluer les supporters serbes, toujours présents dans le stade. Le tout en slip et avec un drapeau de la Serbie.