Il était l’une des surprises de la liste de Frank de Boer pour l’Euro. Il est désormais une confirmation de son successeur Louis van Gaal. Utilisé avec parcimonie en juin dernier (11 minutes face à la Macédoine du Nord), Cody Gakpo vient de décrocher un nouveau statut en équipe nationale. Le jeune ailier du PSV a profité du changement de système (d’un 3-5-2 avec de Boer vers un 4-3-3 sous van Gaal) pour prendre une place de titulaire mercredi en Norvège.

"Il n’est pas seulement en forme, mais il a également beaucoup de qualité", commente le sélectionneur néerlandais qui est rejoint par l’ancien Diable rouge Luc Nilis, qui a entraîné spécifiquement Gakpo au PSV. "C’est une personne merveilleuse. Il est un exemple pour beaucoup. Il rayonne de calme et est complet. Je pense qu’il deviendrait encore plus fort s’il jouait en ‘9 et demi’ ou en ‘10’. Il viendrait alors encore plus au ballon, dans la zone de vérité, où il agit désormais majoritairement à gauche et doit tout faire à partir de là", estime Nilis dans le Skiete Willy Podcast.

Avec Memphis Depay en position centrale et Wout Weghorst sur le côté droit du 4-3-3, l’attaque néerlandaise n’a toutefois pas répondu aux attentes mercredi soir. "Mais on ne peut pas encore affirmer que nous ne pouvons pas jouer dans ce 4-3-3", commente van Gaal, qui espérait mieux qu’un match nul (1-1) pour son retour à la tête des Oranje. "Ça a aussi à voir avec la forme du jour."

Gakpo n’a pas été plus éblouissant que le reste de son équipe mais il a malgré tout reçu la confiance de son entraîneur durant les 90 minutes. Voilà sans doute le signe que Louis van Gaal compte installer durablement son ailier de 22 ans au sein de son trident offensif. Gakpo aura l’occasion de faire mieux ce samedi dans un match déjà primordial en vue de la première place du groupe.