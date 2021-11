Louis Van Gaal coachera l'équipe des Pays-Bas dans le match décisif des qualifications de la Coupe du monde 2022 de football contre la Norvège depuis une skybox du Kuip, mardi soir à Rotterdam. De là, il sera en contact avec ses assistants Danny Blind et Henk Fraser, qui seront sur le banc. Van Gaal se déplace en fauteuil roulant, à la suite d'une chute à vélo dimanche et d'une petite fracture à la hanche qui en a été la conséquence. Les bancs de touche du Kuip ne sont pas du même côté que les vestiaires. Les entraîneurs et les remplaçants doivent traverser tout le terrain. Avant le match et à la mi-temps, Van Gaal se rendra dans les vestiaires.

"Il y a trop peu de temps pour traverser le terrain deux fois à la mi-temps", a déclaré la KNVB, la fédération néerlandaise de football. "Par conséquent, l'entraîneur national suivra le match dans une skybox du côté des vestiaires".

L'équipe néerlandaise a besoin d'au moins un point contre la Norvège pour se qualifier pour la Coupe du monde à la fin de l'année prochaine au Qatar.