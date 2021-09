Sport mondial dont les moindres détails sont scrutés, analysés, décortiqués en masse, le football n'est pas qu'un monde rempli de légendes qui font rêver le public à coup d'exploits dans des stades remplis prêts à exulter. Le football, c'est aussi et avant tout un jeu ouvert à tous, même aux nations les moins fortes de la planète.

11 juillet : l'Italie et l'Angleterre doivent se départager lors de la terrible séance de tirs au but. La tension est à son maximal, le suspense insoutenable. La suite, on la connaît. L'Italie triomphe sur la pelouse d'une équipe anglaise, groggy. Une pelouse mythique, des véritables stars mondiales, tous les ingrédients étaient réunies pour une soirée de légende. Désormais, l'Euro est fini et le football nous rappelle que les rencontres ne sont pas toujours de grandes affiches. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont dénuées d'intérêt. Place à Saint-Marin - Andorre.