Qualifications Mondial 2022: le Canada est presque qualifié, les USA se rassurent par... -17°c (VIDEO)

Mondial 2022

Le Canada a un pied et quatre orteils au Qatar, après sa victoire au Salvador, les États-Unis et le Mexique ayant aussi fait un pas supplémentaire vers le Mondial 2022, en battant le Honduras et le Panama, mercredi lors des qualifications de la zone Concacaf.