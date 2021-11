Face à l'Irlande du Nord, la Squadra Azzurra devait l'emporter pour assurer sa qualification pour la Coupe du monde au Qatar dans un an. Mais les Italiens, en manque d'inspiration face aux Nord-irlandais, n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul 0-0. Combiné à la victoire de la Suisse contre la Bulgarie (4-0), ce résultat décevant renvoient les Transalpins en barrages, tout comme le Portugal, première grande victime de la phase de poules.

"Quel cauchemar !", titrait ainsi la Gazzetta dello Sport, le plus grand journal sportif italien avant de nuancer entre parenthèses, "mais ce n'est pas fini".

Après 2018, l'ombre d'une nouvelle absence italienne à la Coupe du monde est plus que jamais d'actualité. Et la presse de la Botte tremble à l'idée de devoir une nouvelle fois jouer son sort face à la Suède ou d'affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo en barrages. : "Malédiction encore les playoffs. Le fantôme dont l'on croyait s'être définitivement débarrassé, le cauchemar suédois, se matérialise à nouveau sur la route du Qatar."

Même son de cloche chez le concurrent, le Corriere dello Sport qui titre : "Suspendus à un fil" dans son édition de ce mardi. Le quotidien italien pointait la solidité nord-irlandaise et la faiblesse offensive italienne pour expliquer la déroute des champions d'Europe en titre : "La forteresse d'Irlande du Nord a tenu tandis que la Squadra ne s'est créée que trop peu d'occasions."

"L'Italie déçoit à Belfast et se retrouve contrainte aux barrages : le cauchemar de l'élimination refait surface", écrivait La Stampa dans son édition en ligne, "La Squadra de Mancini a été méconnaissable à Windsor Park et la victoire de la Suisse contre la Bulgarie lui a été fatale."

Si la qualification est encore bien évidemment accessible pour les Italiens, la Gazzetta se méfie des barrages qui peuvent s'avérer piégeux : "L'Italie sera tête de série, mais si elle veut aller à la Coupe du monde, elle va devoir remporter sa double confrontation en mars. Et le risque serait d'affronter le Portugal ou la Suède, qui nous a éliminés en 2017."

"Nous irons à la Coupe du monde et peut-être que nous la gagnerons"

Pour la presse italienne, le contenu proposé par la Squadra lors de ses dernières sorties était insuffisant et Mancini va devoir trouver des solutions d'ici le mois de mars : "Il faudra une autre Italie", a noté Tuttosport, "Encore un 0-0, alors que la Suisse s'amusait avec la Bulgarie (4-0) et se qualifiait pour la Coupe du monde, l'équipe nationale de Manicini, va devoir régler le problème offensif pour franchir l'obstacle des playoffs."

Si la presse italienne se montrait plutôt déçue devant la contre-performance de son équipe nationale, le sélectionneur Roberto Mancini se montrait lui étonnamment optimiste après la rencontre : "On ne peut plus rien changer au résultat de ce soir (lundi soir), On doit désormais se préparer aux playoffs en mars. Je suis persuadé que nous irons au Qatar et peut-être même que nous gagnerons la Coupe du monde."