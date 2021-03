On ne retiendra finalement que cela. Qu’importe le doublé de Diogo Jota. Ou encore le match nul ramené face à une Serbie accrocheuse à Belgrade. En fin de rencontre, Cristiano Ronaldo n’a pas pu contenir sa fureur après une action polémique.

Dans une fin de match électrique symbolisée par la carte rouge de Milenkovic après un tacle trop appuyé sur Danilo, le Portugal pousse. Et parvient à inscrire un but dans les derniers instants grâce à sa star turinoise.

Mais Danny Makkelie, l’arbitre de cette rencontre au sommet du groupe A, en décide autrement. Trompé par l’intervention désespérée de Stefan Mitrovic, il n’a pu remarquer que le ballon avait effectivement franchi la ligne. Parfois décrié, le VAR aurait confirmé le but et offert une victoire précieuse aux hommes de Santos. Pas de VAR, pas de but. C’est aussi simple que cela.