Le début d'été est compliqué pour Neymar. Visé par Nasser Al-Khelaïfi qui a indiqué à la presse que le PSG ne voulait plus "du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes", le Brésilien songe à un départ du côté de Chelsea.

Une décision qui ne dérangerait pas le board parisien. Le président du club de la capitale est resté vague quand un journaliste lui a demandé si Neymar faisait encore partie du projet alors que son contrat court jusqu'en 2027 ! "On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées."

Neymar a toutefois pu compter sur le soutien de son sélectionneur, Tite, bien décidé à remettre les choses en place. "Il n'est pas un problème, il est une solution. Parfois, ils disent que là (dans l’axe), il fera plus d'erreurs. Sa position lui fait faire plus d'erreurs, car lorsqu'il le fait de manière créative, il sera décisif."

Le technicien est allé plus loin en affirmant que son élément devait avoir les clés dans l'axe."Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne, poursuit-il. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. La créativité n'est pas constance, elle est éventualité, elle est circonstancielle. Il fera plus d'erreurs, oui, car sa capacité créative et l'endroit où il se trouve l'exigent."

Christophe Galtier est prévenu.