Après le décevant partage mercredi contre la Bosnie (1-1) en pleine opération rachat post-Euro, l’équipe de France doit absolument se ressaisir ce samedi. Cela passera par une nette amélioration du rendement offensif, malgré le forfait de Kylian Mbappé (mollet), et surtout par une plus grande maîtrise du milieu de terrain.

Sans N’Golo Kante ni Corentin Tolisso à sa disposition, Didier Deschamps a opté mercredi pour un 4-3-3 assez expérimental. Thomas Lemar et Paul Pogba dans un rôle de relais et de distribution puis Jordan Veretout avec des attributions plus défensives. (...)