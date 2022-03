Les Rouges iront au Qatar en fin d'année. Leur dernière apparition lors d'une Coupe du monde ? Au Mexique en 1986. Ils avaient terminé derniers de leur groupe sans avoir inscrit le moindre de but.

Une chose est sûre : les Canadiens seront présents lors des deux prochains Mondiaux. S'ils seront de la partie en raison de leur statut de pays-hôte en 2026, ils ont obtenu leur billet pour le Qatar via les éliminatoires. Chose qu'ils n'étaient plus parvenus à faire depuis 36 ans. Une éternité. "Quand j'ai repris les rênes de l'équipe et que j'ai dit : 'Nous allons nous qualifier pour la Coupe du monde', je pense que personne ne nous a crus", a rigolé John Herdman, le sélectionneur anglais du Canada. "Je suis heureux pour tous ces fans parce qu'ils ont attendu, attendu et attendu. Ils ont continué à nous soutenir. Et nous y allons !"

Depuis qu'il a troqué le banc de l'équipe nationale féminine pour celui des hommes en 2017 (la décision avait suscité énormément de controverse), Herdman a insufflé un vent nouveau sur le football canadien. Alors que son sens tactique a forcément fait une certaine différence, tout comme le mix parfait entre talent (David, Davies...) et expérience (Hutchinson, Borjan...), cet ancien professeur de primaire a pu compter sur d'autres atouts pour qualifier le Canada.