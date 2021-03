Ricardo Quaresma, Nani et Eder. C’est avec ces trois compères offensifs que Cristiano Ronaldo a remporté l’Euro 2016. Des joueurs aujourd’hui âgés de 37, 34 et 33 ans et qui ont tous déserté la sélection de Fernando Santos. Cinq ans plus tard, Ronaldo défendra son titre de champion d’Europe avec une animation offensive totalement renouvelée. Mais des coéquipiers encore plus forts.