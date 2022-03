Le ballon de la prochaine Coupe du monde, disputée au Qatar, a été présenté ce mercredi par Adidas. Il a été nommé "Al Rihla", qui signifie "le voyage" en arabe. "Le design dynamique et coloré du ballon s'inspire de la culture et de l'architecture arabes, ainsi que de la vitesse croissante du jeu, illustrée par le spectre des couleurs", a expliqué la célèbre marque dans un communiqué, déclarant qu'il s'agit du ballon le plus rapide conçu à ce jour.

Pour les amateurs, le ballon officiel de la Coupe du monde est disponible en ligne sur le site d'Adidas ainsi que dans certains magasins sélectionnés. Mais pour pouvoir vous le procurer, il vous faudra débourser environ 150 euros.

© Adidas