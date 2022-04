A quelques heures du tirage au sort de l'édition 2022, la FIFA dévoile, c'est le titre de la première chanson officielle de la Coupe du monde en 2022.

Une musique qui mixe plusieurs cultures : Reggae, R'n'B et musique orientale se mélangent afin de donner un rythme entraînant et dansant. Interprétée par Trinidad Cardona (Américain), Davido (Nigériano-américain) et Aisha (Qatari), la chanson pourrait bien rentrer dans la tête des auditeurs et spectateurs de la Coupe du monde.

"L’association entre la jeune star américaine Trinidad Cardona, le phénomène de l’afrobeat Davido et la sensation qatarienne Aisha permet de mélanger plusieurs genres et de rendre au mieux l’esprit de la Coupe du monde", indique la FIFA alors que la suite de l'album sera dévoilée au fur et à mesure avant le début de la compétition le 21 novembre prochain.