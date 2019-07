On se demande comment le titre peut échapper aux Américaines tant elles dominent la compétition et la planète football de la tête et des épaules…

En affrontant les Oranje en finale de cette huitième édition de Coupe du Monde féminine, les USA seront, une nouvelles fois, face à leur histoire. Face à un quatrième trophée mondial également.

Le combat entre Néerlandaises et Américaines semble ceci dit démesuré. L’écart de niveau entre les deux formations est bien trop élevé. Pour évoquer cela en quelques paramètres, les Yanks ont toujours figuré dans le dernier carré de la compétition depuis le début de son existence. Quant aux Pays-Bas, c’est de suite moins glorieux. Il s’agit seulement de la deuxième participation à un mondial (NdlR : élimination en huitième en 2015).

Pour couronner le tout, d’autres données viennent s’immiscer dans cette dernière ligne droite. Les Leeuwinnen ont dû joueur trente minutes de plus que les Stars and Stripes face à la Suède mercredi dernier et bénéficient d’un jour de repos en moins que leur adversaire… Cela semble anecdotique mais en fin de compétition, les petits détails font la différence.

Sur le coup de 19h, le monde entier connaîtra les nouvelles reines du ballon rond. Si les Yanks l’emportent, elles donneront la voie à suivre à leurs compatriotes masculins qui se battront, eux, pour une ultime victoire en Gold Cup face au Mexique du Standardman Guillermo Ochoa.