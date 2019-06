Tout en maîtrise. L'Allemagne s'est qualifiée sans trembler pour les quarts de finale du Mondial de football féminin samedi à Grenoble en assommant le Nigeria (3-0), qui n'a jamais semblé en mesure d'enrayer une mécanique allemande bien huilée.

Au prochain tour, les doubles championnes du monde (2003, 2007) et championnes olympique (2016) joueront contre le vainqueur du match Suède-Canada qui s'affrontent lundi (21H00).

Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg, plus techniques malgré l'absence de leur maîtresse à jouer, Dzenifer Maroszan, blessée au pied droit et de nouveau ménagée, ont contourné le défi physique proposé par les Nigérianes en développant un jeu en mouvement qui a fait mouche à trois reprises.

Le Nigeria, 38e nation mondiale, a d'abord encaissé les coups et tenté de faire déjouer l'Allemagne en évoluant très bas, misant sur quelques contres pour créer le danger.

Mais les championnes d'Afrique ont rapidement cédé sur deux coups de pieds arrêtés successifs après un début de partie qui avait pourtant vu Francisca Ordega inquiéter Almuth Schult d'un tir vicieux en pivot (2e).

Sans attendre que l'étau ne se desserre, l'Allemagne a ouvert la marque après vingt minutes de jeu par sa capitaine Alexandra Popp, qui a repris de la tête un corner tiré au point de penalty par Lina Magull (20e).

Le Nigeria a été sanctionné dans la foulée d'un penalty transformé par Sara Däbritz après une frappe manquée d'Evelyn Nwabuoku, dont la semelle a heurté involontairement le genou d'une joueuse allemande en pleine surface (22e).

Le troisième but allemand est venu doucher les derniers espoirs nigérians à dix minutes du coup de sifflet final. Lea Schüller a ajusté Chiamaka Nnadozie d'une frappe croisée après une passe en retrait interceptée (82e).

Avec neuf buts marqués et aucun encaissé, l'Allemagne lève, après ce succès plein de maîtrise, les doutes qui pesaient en début de Mondial, après ses deux victoires étriquées contre la Chine (1-0) et l'Espagne (1-0), et rappelle qu'elle fait bien partie des favoris de la compétition.

Faut-il voir un signe ? En 2007, pour la conquête de son second titre mondial, les Allemandes n'avaient concédé aucun but au cours du tournoi.

Les coéquipières d'Alexandra Popp, qui fêtait sa centième sélection avec la "Mannschaft", bénéficient d'une partie de tableau plutôt favorable: si elles poursuivent leur route, elles ne rencontreront aucune nation du top 4 mondial avant la finale.