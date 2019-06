L'Allemagne a pris la tête du groupe B mercredi, en s'imposant face à l'Espagne (1-0) lors de la deuxième journée de phase de groupe du Mondial, ce qui lui permet de prendre une très sérieuse option pour la qualification en huitièmes.

Après leur succès en ouverture face à la Chine, les Allemandes, déjà sacrées à deux reprises en Coupe du monde (2003 et 2007), repassent devant leur adversaire du jour et compte maintenant six points. Un match nul entre la Chine et l'Afrique du Sud jeudi leur permettrait d'être assurée mathématiquement de finir dans les deux premières places du groupe B et de valider définitivement leur ticket pour les 8e.

Désormais deuxièmes, les Espagnoles devront elles impérativement s'imposer devant la Chine lundi pour espérer sortir, pour la première fois de leur histoire, de la phase de groupe d'une Coupe du monde.

Chine et Afrique du Sud sont, elles, dos au mur après leurs défaites après leurs défaites respectivement face à l'Allemagne (1-0) et à l'Espagne (3-1). L'issue de leur rencontre jeudi sera donc décisive à plus d'un titre.

Point du Groupe B du 1er tour du Mondial féminin 2019 de football à l'issue du match joué mercredi.





Mercredi:

Allemagne - Espagne 1 - 0

Déjà joués:

Espagne - Afrique du Sud 3 - 1

Allemagne - Chine 1 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Allemagne 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Espagne 3 2 1 0 1 3 2 1

3. Chine 0 1 0 0 1 0 1 -1

4. Afrique du Sud 0 1 0 0 1 1 3 -2

Reste à jouer (en heure GMT):

13/06 (19h00): Afrique du Sud - Chine

17/06 (16h00): Chine - Espagne

17/06 (16h00): Afrique du Sud - Allemagne