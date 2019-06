Les Italiennes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football, vendredi, après leur écrasante victoire 5-0 face à la Jamaïque, plaçant le Brésil, un des favoris du Mondial, dans une situation délicate dans le Groupe C.

Deux matches, deux victoires. Victorieuse de l'Australie lors du premier match du groupe C, l'Italie a récidivé vendredi au stade Auguste-Delaune de Reims, en s'imposant facilement face aux modestes jamaïcaines.

Avec six points, les Italiennes sont assurées d'être qualifiées pour les huitièmes et caracolent en tête du groupe, avec trois unités de plus que le Brésil, surpris la veille par l'Australie (3-2). Du coup, les Australiennes sont revenues avec 3 points à hauteur des coéquipières de Marta, la Brésilienne devenue la première femme à marquer 16 buts dans un Mondial.

Tout reste encore possible pour les Brésiliennes, avec l'Italie-Brésil qui se profile le 18 juin, y compris le scénario catastrophe de l'élimination.

"Rien n'est joué, nous avons encore le match contre l'Italie pour assurer la qualification", a d'ailleurs philosophé le sélectionneur brésilien Vadao, après la défaite face à l'Australie.

Vendredi:

Jamaïque - Italie 0 - 5

Déjà joués:

Brésil - Jamaïque 3 - 0

Australie - Italie 1 - 2

Australie - Brésil 3 - 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Italie 6 2 2 0 0 7 1 6

2. Brésil 3 2 1 0 1 5 3 2

3. Australie 3 2 1 0 1 4 4 0

4. Jamaïque 0 2 0 0 2 0 8 -8

Reste à jouer (en heure GMT):

18/06 (19h00): Italie - Brésil

18/06 (19h00): Jamaïque - Australie