Les Pays-Bas ont battu la Suède 1-0 après prolongation, à l'issue de la seconde demi-finale de la 8e édition du Mondial féminin de football, mercredi soir à Lyon, en France.

L'unique but des championnes d'Europe est tombé à la 99e minute du pied de Jackie Groenen. Les Pays-Bas disputeront la première finale de leur histoire face aux tenants du titre les les Etats-Unis, et triples championnes (1991, 1999 et 2015), dimanche à Lyon à 17 heures.

Les Américaines avaient battu l'Angleterre 2-1, mardi lors de la première demi-finale, également jouée à Lyon et s'étaient ainsi qualifiées pour leur 5e finale en huit éditions.

Le match pour la 3e place entre l'Angleterre et la Suède se jouera samedi à Nice (17h00).

En 2015, lors du précédent Mondial au Canada, les Etats-Unis avaient battu le Japon 5-2 en finale.

Le meilleur résultat des Néerlandaises jusqu'ici était un huitième de finale en 2015 (défaite 2-1 face aux Japonaises).