Les Pays-Bas se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial féminin samedi après-midi à Valenciennes.

Les Championnes d'Europe ont battu l'Italie 0-2 en quart de finale et rejoignent l'Angleterre et les USA dans le dernier carré. L'adversaire des Pays-Bas en demi-finale sera connu en début de soirée après le match entre l'Allemagne et la Suède.

Favorites, les Néerlandaises ont tenu leur rang dans cette rencontre malgré une première période où elles ont concédé trop d'opportunités aux Italiennes. Lors des 45 minutes suivantes, les 'Oranje' ont progressivement pris l'ascendant. Une frappe sur la barre et une sur le poteau on servi d'avertissement avant les deux coups de tête décisifs. Vivianne Miedema (70e) a battu une première fois le portier italien Laura Giuliani avant que Stéphanie van der Gragt (80e) ne donne le coup de grâce aux 'Azzurre' de la même manière.

Après avoir éliminé le redoutable Japon, les Pays-Bas réalisent donc un nouveau pas de géant dans ce tournoi, eux qui n'avaient jamais franchi les huitièmes de finale auparavant.