"Cette règle est bête", tacle la sélectionneuse allemande. La série de pénalties à retirer durant le Mondial-2019 féminin, après intervention de l'arbitrage vidéo, fait grincer des dents. Au point que la Fifa est montée au créneau pour la défendre et l'adoucir un peu.

La sélectionneuse française Corinne Diacre avait bénéficié de ce nouveau point de règlement face au Nigeria (succès 1 à 0 sur un penalty retiré par Wendie Renard), mais trouvait elle aussi cette innovation un peu abrupte.

"Il y a un nouveau règlement. Si la gardienne de but n'a pas au moins un pied sur la ligne, c'est penalty à retirer et c'est carton jaune. C'est très sévère. Mais ce sont les lois applicables au premier juin", avait-elle synthétisé.

Martina Voss-Tecklenburg, coach de l'Allemagne, a été moins diplomatique vendredi devant la presse: "Nous nous sommes préparées à cette nouvelle règle, mais lorsqu'il faut l'appliquer en match, c'est différent bien sûr. Je ne sais pas à qui il faut adresser les critiques. Je trouve cette règle simplement bête".

"Attacher les jambes des gardiennes"

"On pourrait aussi bien attacher les jambes des gardiennes, comme ça elles ne bougeraient pas, a-t-elle encore grincé. Franchement ça rend le foot encore plus compliqué. Ce serait bien si on disait: "la gardienne a le droit de bouger à partir du contact avec la balle". Là il y aurait une chance égale pour les deux".

"Je me pose la question: à quoi va ressembler la première séance de tirs au but au Mondial? Combien de temps allons-nous rester sur le terrain? Est-ce qu'on va retirer tous les penalties? Si on se retrouve dans cette situation, on fera de notre mieux pour gérer".

Presque dans le même temps, Pierluigi Collina, patron de l'arbitrage à la Fifa, s'est exprimé dans un communiqué, défendant la nouvelle règle.

"Tout d'abord, je rappelle à tous que, pendant longtemps, les gardiens de but ont dû garder les deux pieds sur la ligne de but jusqu'à ce qu'un penalty soit tiré", a d'abord avancé l'ex-arbitre international.

Et le célèbre chauve d'ajouter: ""Nous avons discuté de cette question avec les joueurs et les entraîneurs et avons finalement décidé d'aider les gardiens de but en leur permettant de n'avoir qu'un pied sur la ligne de but au lieu de deux".

VAR: "quelques erreurs ont été commises"

Mais, l'Italien a aussi insisté: "si une loi existe, les arbitres doivent la faire respecter, en particulier lorsque des outils tels que VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) ou GLT (technologie sur la ligne de but) sont disponibles".

"Toutes les équipes ont été dûment informées début mars et les gardiens de but ont eu le temps de s'y habituer", a-t-il encore argumenté.

La seule concession de la Fifa est qu'elle a demandé "une dérogation temporaire" à l'IFAB (organe garant des lois du jeu) pour ne plus donner de carton jaune au gardien pour une faute de pied sur sa ligne. Le risque était qu'une gardienne reçoive deux cartons jaunes et soit exclue pendant une séance décisive de tirs au buts maintenant que le tournoi est entré dans la phase des matches à élimination directe avec les 8es de finale.

"C'est une bonne chose pour les gardiennes", a jugé Martina Voss-Tecklenburg au sujet du carton jaune qui ne sera plus systématique. Mais ce n'était pas l'objet principal de sa colère et le penalty sera toujours à retirer en cas de faute de pied des gardiennes...

Collina s'est enfin dit "très heureux que la VAR ait très bien fonctionné jusqu'à présent". Mais il a toutefois admis "que quelques erreurs ont été commises". "Bien que ce soit quelque chose de compréhensible, cela n'aurait pas dû arriver, et je le regrette".