La programmation à Valenciennes samedi à 15h00, en pleine chaleur, du quart de finale de la Coupe du monde féminine de foot Italie/Pays-Bas n'est pas du goût des deux équipes, qui l'ont fait savoir vendredi lors des conférences de presse d'avant-match.

Si le nord de la France est relativement épargné par la canicule qui sévit dans le sud et l'est du pays, la température samedi après-midi au Stade du Hainaut devrait tout de même approcher les 35 degrés à l'ombre.

"Nous avons demandé à la FIFA de changer l'horaire mais on nous a dit que c'était impossible. Je ne sais pas pourquoi, a déploré la sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman. C'est une décision d'organisation qui ne nous appartient pas, donc nous jouerons demain à 15h00."

"C'est un peu bizarre de jouer à 15h00 alors que tous les autres quarts de finale se jouent à 21h00. Le bon sens aurait dû prévaloir pour que le match ait lieu à 21h00, a estimé son homologue italienne Milena Bertolini. Mais on doit accepter cette situation. Il fera chaud mais les deux équipes vont souffrir de la chaleur."

"Ca risque de pénaliser le spectacle. Il y aurait pu avoir un peu plus de rythme et d'intensité en jouant le match à un autre horaire", a regretté le technicienne transalpine.

"Plus on avance dans la compétition, plus les matches sont beaux et plus ils servent à faire passer un message, à servir de vitrine (au football féminin). Jouer à 15h00, en plein après-midi, risque d'être pénalisant pour cet aspect-là", a-t-elle conclu.