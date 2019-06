Donald Trump a recadré mercredi la capitaine de l'équipe féminine américaine de football Megan Rapinoe, qui avait déclaré dans une vidéo diffusée la veille qu'elle ne comptait pas se rendre à "la putain de Maison Blanche". "Megan ne devrait jamais manquer de respect à notre pays, à la Maison Blanche et à notre drapeau", a tweeté le président américain.

La co-capitaine des Etats-Unis, prochain adversaire de la France vendredi en quart de finale de la Coupe du monde féminine, est connue pour son franc-parler.

"Je n'irai pas à la putain de Maison Blanche", la voit-on dire dans une courte vidéo publiée mardi par le magazine Eight by Eight. "Nous ne serons pas invitées. J'en doute".

"Je suis un grand fan de l'équipe des Etats-Unis et du football féminin, mais Megan devrait d'abord GAGNER avant de PARLER! ", a répondu Donald Trump sur Twitter, en profitant pour inviter les footballeuses américaines à la Maison Blanche, quel que soit leur résultat final dans la compétition.

"A part celles de NBA (...), les équipes adorent venir à la Maison Blanche", a souligné le milliardaire.

Les basketteurs des Golden State Warriors, vainqueurs de la NBA en 2017 et 2018, avaient notamment décliné l'invitation présidentielle, tout comme les Philadelphia Eagles après avoir remporté en 2018 le Super Bowl, grande finale de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Passée par la France et l'Olympique lyonnais, Megan Rapinoe, joueuse engagée, a rejoint le mouvement de boycott de l'hymne américain lancé par le joueur de football américain Colin Kaepernick en 2016 pour protester contre les violences policières visant les Noirs.