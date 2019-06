L'Italie a créé la sensation en battant sur le fil l'Australie 2-1 (mi-temps: 0-1), l'un des outsiders de la compétition, pour son entrée en lice au Mondial féminin de football, dimanche au Stade du Hainaut de Valenciennes.

C'est une très belle performance pour l'Italie de retour en Coupe du monde après 20 ans d'absence et qui n'occupe que la 15e place au classement FIFA, mais dont le championnat est en plein essor avec la création de sections féminines dans les grands clubs.

La pépite des "Matildas", Samantha Kerr, a ouvert le score en transformant un penalty en deux temps (22e).

L'attaquante, qui dispute déjà sa troisième Coupe du monde à seulement 25 ans, a célébré son but en boxant le drapeau du poteau de corner.

Clin d'oeil à une célébration habituelle de son compatriote et star de la sélection masculine Tim Cahill, retraité depuis cette année.

Mais les "Azzurre" ont égalisé par l'une de leurs cadres, Barbara Bonansea. La joueuse de la Juventus a profité d'une grosse erreur de l'Australienne Clare Polkinghorne à 30 mètres du but pour aller tromper la gardienne australienne Lydia Williams (56e, 1-1).

Bonansea, encore elle, a arraché la victoire pour la Nazionale dans le temps additionnel grâce à un but de la tête après un coup franc (90+5).





Un triplé de Cristiane lance le Brésil face à la Jamaïque (3-0)

Le Brésil, privé de Marta, a parfaitement réussi ses débuts au Mondial féminin de football en battant la Jamaïque 3-0 grâce à un triplé de Cristiane, samedi à Grenoble.

Face aux novices jamaïcaines, le sélectionneur avait choisi de préserver la star Marta, pas encore totalement remise d'une blessure à la cuisse gauche. Venue tenir compagnie à ses coéquipières sur le banc, la joueuse a toutefois semblé détendue puisqu'elle est arrivée au stade en jouant du ukulélé...

L'expérimentée Cristiane, 34 ans, a ouvert le score de la tête à la 15e minute. Son 90e but en équipe nationale. Peu avant la pause, la Seleçao a eu l'occasion de doubler la mise mais la gardienne jamaïcaine Sydney Schneider a stoppé le penalty d'Andressa (37e).

Cristiane a finalement inscrit un deuxième but peu après la pause (50e). En embuscade au second poteau, l'ancienne attaquante du Paris SG a repris un centre à ras de terre qui avait surpris la défense jamaïcaine. Puis, elle s'est offert un troisième but sur coup franc. C 'est la première fois qu'une joueuse brésilienne réalise un coup du chapeau en Coupe du monde depuis 1999 au Mexique.





L'Angleterre domine l'Ecosse 2-1 pour ses débuts

L'Angleterre, l'une des équipes favorites du Mondial féminin, a remporté son "derby" face à l'Ecosse 2-1 (groupe D), lors de ses débuts dans la compétition, dimanche à Nice.

Troisièmes de l'édition 2015, les "Lionnes" ont ouvert le score à la 14e minute par Nikita Parris, sur un penalty accordé par la VAR (assistance vidéo), à la suite d'une faute de main de l'Ecossaise Nicola Docherty. Ellen Parris a ajouté un deuxième but avant la pause (40), d'une frappe enroulée au ras du poteau.

Mais les Ecossaises ont relancé le match en réduisant la marque par Claire Emslie (79). Un but historique puisqu'il s'agit du premier en phase finale d'un Mondial féminin pour l'Ecosse.