Rencontre inversée puisque le terrain de Mormont est toujours impraticable. Cela n’a pas empêché les Oranges et Noir de prendre l’avantage en première période grâce à Michel (0-1). Mais les choses se sont alors compliquées pour les visiteurs puisqu’en début de seconde période, leur défenseur central, Crèvecoeur était renvoyé aux vestiaires. Pire, dans la foulée, Gilson remettait les deux équipes a égalités (1-1).



Nouveau coup du sort en vue de la fin de la rencontre avec cette fois, Prévoit qui devait rejoindre les vestiaires prématurément. Et c’est réduit à neuf que les joueurs de Philippe Médéry allaient chercher les trois points grâce à un but de Jacquemart en toute fin de rencontre (1-2). Une victoire à l’arracher pour les Mormontois et un goût amer dans le bouche des locaux pour cette première à domicile.

Wanze Bas-Oha : Henrotte, Honay (45e Kabombo), Mercenier (88e Gilles), Deglas, Sarr, Pianetti (75e Neerdael), Jamart, Cheref, Moulin, Hubeaux, Gilson.

Mormont : Marthoz, Lejeune, Godelaine (45e Charneux), Bisconti (61e Jacquemart), Dardenne, Prévot, Pirson, Michel, Ngoie, Marchal (45e Lecerf), Crevecoeur.

Arbitre : M.Desimple

Avertissements : Cervecoeur, Lecerf, Charneux, Kalombo, Michel, Deglas

Exclusions : Crevecoeur (53e 2x CJ), Prévot (77e).

Les buts : 43e Michel (0-1), 65e Gilson (1-1), 86e Jacquemart (1-2)