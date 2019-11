Après six rencontres consécutives sans victoire, Mouscron a renoué avec le succès samedi face à l'Antwerp (3-1) lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Les Mouscronnois (9e, 20 pts) reviennent à une unité de leur adversaire du jour qui occupe la sixième et dernière place qualificative pour les playoffs I.

Dans la course aux playoffs I, l'Antwerp se devait de ramener quelque chose de son déplacement au Canonnier. Les Anversois en prenaient la direction lorsque Dieumerci Mbokani profitait parfaitement de l'offrande de Manuel Benson pour ouvrir le score de la tête une minute après la demi-heure de jeu.

En seconde période, Mouscron réagissait et égalisait une minute avant l'heure de jeu grâce à un tir puissant d'Alessandro Ciranni. Les Hurlus prenaient confiance et parvenaient à prendre l'avantage à la 74e minute de jeu suite à un tir dévié de Jonah Osabutey. L'Antwerp subissait un nouveau contrecoup à dix minutes du terme lorsque Bruno Godeau fixait le score définitif à 3-1.

Deux autres rencontres se disputaient également à 20h.

Zulte-Waregem l'a emporté sur le fil à Waasland-Beveren (1-2). Les visiteurs ont ouvert le score grâce à Henrik Bjordal (38e) en première période avant que Aboubakary Koita n'égalise à douze minutes du terme en faveur des Waeslandiens. Zulte-Waregem a finalement dû son salut à une réalisation tardive de Cyle Larin (90e+3).

Saint-Trond, de son côté, a signé une deuxième victoire consécutive à domicile face à Ostende (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par le Japonais Yuma Suzuki (56e).

Au classement général, seulement trois points séparent désormais le troisième, le KV Malines (23 unités), du neuvième Mouscron.

Zulte-Waregem, 5e avec 22 points, grimpe dans le top-6. L'Antwerp est sixième avec 21 points. Mouscron (20 points) est neuvième, Saint-Trond (18) dixième, Ostende (11) quatorzième et Waasland-Beveren (7) quinzième.

Le Club Bruges domine Courtrai 3-0 et décroche sa 10e victoire de la saison

Le Club Bruges s'est imposé 3 buts à 0 contre Courtrai, samedi, dans le match qui débutait à 20h30. Hans Vanaken (3e et 21e) et David Okereke (69e) ont inscrit les buts des Brugeois, toujours invaincus depuis le début du championnat.

Bruges a plié la rencontre en première période. Dès la 3e minute, les Blauw-Zwart héritaient d'un penalty pour une faute de Hines-Ike sur Sobol. Vanaken se chargeait de la conversion. Le Soulier d'Or doublait la mise de la tête, sur un centre de la droite de Vormer (21e).

En seconde période, Schrijvers lançait parfaitement Okereke pour le troisième but (69e).

En fin de rencontre, Mignolet détournait brillament une frappe de Mboyo préservant une nouvelle fois le zéro au marquoir (88e). C'est le 8e 'clean sheet' en 11 matchs du Diable Rouge depuis son arrivée à Bruges.

Bruges, qui doit toujours jouer un match reporté contre Charleroi, poursuit sa course en tête de la Jupiler Pro League avec 10 victoires et 3 partages pour un total de 33 points, 6 de plus que le Standard, attendu dimanche par La Gantoise.

Courtrai, 14 points, est 12e.