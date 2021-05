Hector Cuper, finalement préféré au Français Rolland Courbis, "a signé un protocole d'accord avec la Fécofa (...). D'ici à la fin du mois, il viendra signer le contrat avec le gouvernement" congolais, a précisé le service de presse de la Fécofa.

Hector Cuper Raul (65 ans) succède au Congolais Christian N'Sengi Biembe à la tête des Léopards. Il aura pour tâche de "qualifier l'équipe de la RDC pour la Coupe du monde 2022 au Qatar", note la Fécofa sur son site internet.

Les Léopards ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) après leur élimination en mars dernier au Cameroun.

Hector Cuper, ancien joueur et international argentin (3 sélections), a entraîné de nombreux clubs depuis ses débuts en 1993, notamment en Espagne (Majorque, Valence, Betis, Racing Santander) et en Italie (Inter Milan, Parme). Il a également été sélectionneur de l'Égypte qu'il a menée à la finale de la CAN 2017 et qu'il a qualifiée pour le Mondial 2018 en Russie.