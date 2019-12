C'est devenu presque une tradition. A chaque trêve, les stars du foot sont de passage à Dubaï afin d'aller manger dans le célèbre restaurant « Nusr-Et » de Salt Bae.

C'est notamment le cas de quelques joueurs du championnat de Belgique qui profitent de quelques jours de congés avant de repartir à la course aux PO1. En effet, Paul-José Mpoku, Mehdi Carcela, Albert Sambi Lokonga mais aussi Răzvan Marin et Ianis Hagi se sont retrouvés dans la capitale des Emirats arabes unis pour trouver quelques rayons de soleils mais aussi... des steaks en or.

Le plus célèbre restaurant de viande du pays "Nusr-Et" et son célèbre chef turc Salt Bae ont accueilli les joueurs du Standard et d'Anderlecht qui ont pu profiter de nombreuses pièces de viande couvertes d'or. Ils ont partagé ce moment convivial sur leur compte Instagram.

Par ailleurs, Paul-José Mpoku s'est carrément raté quand Salt Bae lui a tendu un morceau de viande que le joueur du Standard a essayé d'attraper avec sa bouche... en vain. Le deuxième essai fut cependant plus fructueux.