Paul-José Mpoku est passé par toutes les émotions pour ce cap symbolique avec le club de son cœur.

Paul-José, votre 200e avec le maillot du Standard, elle se devait d’être réussie ?

"Cela ne pouvait pas se terminer autrement. On ne peut pas toujours gagner avec du beau football. Si on gagne cette fois, c’est grâce à la mentalité Standard ‘Never give up’. Le groupe a fait la différence parce que ceux qui sont montés ont apporté quelque chose."

Ce type de victoire avec une grosse force de caractère, ça peut influer sur les prochains matchs ?

"L’état d’esprit sera différent que si on avait perdu. On va préparer le prochain match jour après jour parce qu’on sait à quel point il est important, pour nous comme pour les supporters."

Comment on réagit à la carte rouge alors qu’on pense avoir marqué ?

"Avec le Var, on ne peut jamais être sûr de rien et il faut toujours attendre, gérer ses émotions. Dans ce cas précis, c’était particulièrement difficile. Dès qu’on s’est retrouvé à dix, on a été un peu perturbé parce qu’on ne savait pas comment se placer. On a bien rectifié le tir à la mi-temps."

Avec le recul, que pensez-vous de cette exclusion ?

"Je n’ai pas revu les images et je ne sais pas vous dire s’il y a bien faute de main. Mais je me pose aussi la question de savoir pourquoi D’Haene n’a pas reçu une deuxième jaune parce qu’il fait deux fautes."

Toute l’équipe semblait habituée aux repositionnements tactiques.

"On s’entraîne pour y parvenir et le coach nous rappelle qu’il faut être prêt à changer de système durant le match, parce que cela peut ne pas fonctionner comme on le voudrait."

La manière dont vous y parvenez témoigne d’une certaine maturité.

"On est un peu plus rodé que la saison passée parce qu’on sait ce que le coach attend, et que la plupart des joueurs présents cette année l’étaient déjà l’an passé."

Leader avec 12 points sur 15, on peut dire que tout va bien au Standard ?

"C’est bien mais on connaît le championnat belge. Ce n’est pas maintenant qu’il faut crier victoire."

Vous vous souvenez de la dernière fois où le Standard a occupé cette position ?

"C’était avec Luzon. J’essaie de ne pas y penser et j’aborde les matchs comme ils viennent. Tout le monde sait qu’un de mes objectifs est de gagner un titre avec le Standard mais ça ne sert à rien d’en parler maintenant."

C’est le bon moment pour affronter Anderlecht ?

"Anderlecht sera motivé comme jamais parce qu’ils ne sont pas très bien pour le moment. On ne doit pas croire que ce sera facile. On doit aller là-bas humblement, avec la mentalité qu’on affiche depuis le début du championnat, sans croire qu’on est les boss."

Et ce sera donc sans Lestienne.

"C’est dommage pour lui parce qu’il était dans une bonne spirale. Il est très important pour nous, mais avec tous les joueurs qu’on a, on se dit qu’il y a toujours quelqu’un derrière pour pallier les absences."