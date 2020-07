En plus de la prolongation du prêt de Derrick Luckassen, la direction d’Anderlecht s’active pour boucler l’arrivée de Bogdan Mykhaylichenko (23 ans). Selon nos sources, le dossier est tout proche d’un dénouement heureux.

Le back gauche a encore joué samedi avec son club du Zorya Luhansk face à Oleksandrya (2-2) et cela devrait rester son tour dernier match en Ukraine avant de débarquer au Sporting. Dans la presse locale, le Gantois Igor Plastun l’a même encouragé à signer à Anderlecht : "Anderlecht est un des clubs les plus populaires et je lui conseille de venir".

Le RSCA aimerait que Mykhaylichenko arrive rapidement pour pourvoir un poste où il n’y a pas vraiment de solution puisque Kemar Lawrence est toujours en Jamaïque pour des raisons familiales.