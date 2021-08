La police d’Anvers a surpris le footballeur Radja Nainggolan en train de rouler trop vite et en état d’ébriété dans la nuit de samedi à dimanche. Cette information a été rapportée par Het Laatste Nieuws dimanche et été confirmée par le parquet d’Anvers. Le milieu de terrain de l’Antwerp s’est vu suspendre son permis de conduire pour une durée de quinze jours.

Selon les informations de HLN, Nainggolan a été surpris par une patrouille de police alors qu’il roulait à grande vitesse dans la Nationalestraat d’Anvers. Il a fait un test d’haleine positif. Le parquet d’Anvers confirme que le footballeur a été arrêté à Anvers vers 4 heures du matin. " Il a dû renoncer à son permis de conduire pendant quinze jours en raison d’une combinaison de vitesse excessive et de conduite en état d’ébriété", a expliqué le porte-parole Kristof Aerts.

Cet incident survient quelques jours après sa présentation officielle par son nouvel employeur, l’Antwerp, au cours de laquelle il assurait vouloir "être un modèle" pour les jeunes. "L’entraîneur de l’équipe m’a clairement indiqué ce qu’il attendait de moi, et les attentes dépassent le cadre du football. Je dois également avoir un rôle de modèle pour les jeunes au niveau de la mentalité et de la discipline ", a-t-il affirmé.

Le Ninja n’en est pas à son coup d’essai. Lors du nouvel an 2018, il avait diffusé une vidéo en direct sur son compte Instagram où on le voyait en train de boire, fumer et jurer. La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et l’AS Rome, son équipe de l’époque, lui avait alors infligé une amende de 100 000 euros.

Face à la polémique, le Ninja s’était excusé. "Je suis désolé pour ce qui s’est passé la nuit dernière. J’aime être avec des amis pour célébrer la Saint-Sylvestre mais la nuit dernière, j’ai un peu exagéré. Je n’ai certainement pas voulu donner un exemple négatif. C’est pourquoi je pense que je devais m’excuser pour mes paroles et mon comportement", avait-il écrit sur son compte Instagram.