Nainggolan s'excuse: "Les moments difficiles font partie de la vie"

"Je m'excuse pour tout ce qui se passe ... Les moments difficiles font partie de la vie", a déclaré Radja Nainggolan (30 ans) sur Instagram après avoir été temporairement suspendu hier par l'Inter Milan pour "raisons disciplinaires". "Le plus important est de sortir de ces situations, de regarder de l'avant, de toujours faire de mon mieux et de me distinguer par un travail acharné!"





Selon les médias italiens, l'ancien Diable rouge a été sanctionné, car il était arrivé plusieurs fois en retard ces dernières semaines à l'entraînement. Samedi, l'Inter réalisé un match nul à Chievo (1-1) lors de la dix-septième journée. Nainggolan est monté à la 67e minute. Mercredi, les Milanais recevront Napoli, deuxième au classement. Rappelons que l'Inter compte 33 points alors que le Napoli de Mertens pointe à 41 unités.

Nainggolan est passé de l'AS Roma à l'Inter l'été dernier. Le milieu de terrain - gêné par des blessures - a déjà disputé 15 matchs avec l'Inter au cours desquels il a marqué trois fois. En mai de cette année, Nainggolan a annoncé sa retraite internationale avec les Diables Rouges après ne pas avoir été sélectionné par l’entraîneur national Roberto Martinez pour le Mondial en Russie. Il a récolté 30 sélections et marqué six buts.

Nainggolan a régulièrement fait sensation en partageant des vidéos sur les réseaux sociaux sur lesquelles on peut le voir fumer et boire de l'alcool. Au début de cette année, l'AS Roma l'avait sanctionné par une amende et une suspension pour un match.