Ce n’était pas gagné. Lors de la manche aller, il y a déjà cinq mois, Barcelone survolait la Liga et Naples avait concédé ce fameux but à domicile qui n’annonce rien de bon face à une armada comme l’écurie catalane.

Mais cette année est particulièrement bien étrange. Avec l’arrêt du football, les différences se sont nivelées et Naples peut croire en l’exploit.

Les Napolitains ont conclu leur championnat en beauté par une victoire face à la Lazio (2-0). Très prudent, Gennaro Gattuso n’a pas voulu endosser le rôle de favori en conférence de presse face à un Barça mal en point.

"La Lazio et le FC Barcelone sont deux équipes très différentes, avec deux styles opposés. La Lazio est un mélange de qualités techniques et physiques. Barcelone est synonyme de qualité tout court. Je pense que ce sera un match différent. Nous n’avons pas à penser à marquer ou non. Nous devons jouer en équipe, être confiants sur le fait que nous pouvons avoir nos chances. Nous savons que ce sera un sacré défi à relever."

Pour se qualifier, les Italiens devront impérativement tromper Ter Stegen. Ils pourront compter sur Dries Mertens, véritable fer de lance du secteur offensif