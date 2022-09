Ligue des nations: L'Ecosse inflige sa première défaite à l'Ukraine en prend la tête du groupe 1

John McGinn (70e) et Lyndon Dykes (80e et 87e) ont concrétisé la domination écossaise en fin de rencontre. Les Écossais comptent désormais 9 points pour 7 à l'Ukraine. L'Irlande est 3e (4 pts) et l'Arménie 4e (3 pts). L'Ukraine, qui a concédé sa première défaite en quatre matches, a aligné Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht) et Ruslan Malinovsky (ex-Genk) tout le match. L'attaquant du Club de Bruges Roman Yaremchuck est monté au jeu à la 67e minute.

Samedi, l'Ukraine se rend en Arménie et l'Écosse reçoit l'Irlande. Mardi, l'Ukraine recevra l'Écosse, à Cracovie en Pologne, et l'Irlande accueillera l'Arménie.

Le 1er juin dernier, l'Ukraine avait éliminé l'Écosse 3-1 en demi-finales des barrages de la Coupe du monde avant de s'incliner 1-0 quatre jours plus tard en finale contre le pays de Galles.